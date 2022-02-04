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Конфликт Губерниева, церемония открытия ОИ и победа России над Украиной в мини-футболе: итоги 4 февраля

Конфликт Губерниева, церемония открытия ОИ и победа России над Украиной в мини-футболе: итоги 4 февраля
04.02.2022, 23:00 |

Комментатор Дмитрий Губерниев повздорил с журналистом в форме сборной Украины в пресс-центре Олимпиады, в Пекине прошло торжественное открытие Игр 2022 года, а Россия обыграла Украину в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу. Об этих и других новостях — в вечерней подборке RT.

Конфликт Губерниева, церемония открытия ОИ и победа России над Украиной в мини-футболе: итоги 4 февраля
  • Gettyimages.ru
  • © BSR Agency

Останкинскую башню подсветили в цвета флага России в честь открытия Олимпийских игр.

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что отечественные спортсмены достойно выступят на Олимпийских играх.

Тренер «Монако» Филипп Клеман сообщил о болезни российского полузащитника Александра Головина.

Российский боец Алексей Олейник назвал дату своего следующего поединка в UFC.

СБР направил жалобу в Международный олимпийский комитет из-за питания в карантинном отеле.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев повздорил с журналистом в форме сборной Украины в пресс-центре Игр в Пекине.

Олимпийская чемпионка и журналист RT Елена Вайцеховская рассказала о несоблюдении социальной дистанции в медиашаттлах на ОИ-2022.

На церемонии открытия Игр в Пекине состоялся парад атлетов.

На церемонии открытия XXIV зимних Игр зажгли олимпийский огонь.

Американский телеканал показал Путина во время прохода украинцев на церемонии открытия ОИ-2022.

Россия и Китай подписали заявление о проведении годов сотрудничества в области физкультуры и спорта.

Сборная России по мини-футболу обыграла Украину и вышла в финал чемпионата Европы в Нидерландах.

ЦСКА одержал победу над «Альбой» в матче баскетбольной Евролиги.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы идут вторыми в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине, китайский дуэт Суй Вэньцзин — Хань Цун установил мировой рекорд среди спортивных пар, а женская отечественная сборная по хоккею победила команду Швейцарии.

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