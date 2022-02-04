Конфликт Губерниева, церемония открытия ОИ и победа России над Украиной в мини-футболе: итоги 4 февраля

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Комментатор Дмитрий Губерниев повздорил с журналистом в форме сборной Украины в пресс-центре Олимпиады, в Пекине прошло торжественное открытие Игр 2022 года, а Россия обыграла Украину в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу. Об этих и других новостях — в вечерней подборке RT.

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