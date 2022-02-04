Конфликт Губерниева, церемония открытия ОИ и победа России над Украиной в мини-футболе: итоги 4 февраля

Останкинскую башню подсветили в цвета флага России в честь открытия Олимпийских игр.
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что отечественные спортсмены достойно выступят на Олимпийских играх.
Тренер «Монако» Филипп Клеман сообщил о болезни российского полузащитника Александра Головина.
Российский боец Алексей Олейник назвал дату своего следующего поединка в UFC.
СБР направил жалобу в Международный олимпийский комитет из-за питания в карантинном отеле.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев повздорил с журналистом в форме сборной Украины в пресс-центре Игр в Пекине.
Олимпийская чемпионка и журналист RT Елена Вайцеховская рассказала о несоблюдении социальной дистанции в медиашаттлах на ОИ-2022.
На церемонии открытия Игр в Пекине состоялся парад атлетов.
На церемонии открытия XXIV зимних Игр зажгли олимпийский огонь.
Американский телеканал показал Путина во время прохода украинцев на церемонии открытия ОИ-2022.
Россия и Китай подписали заявление о проведении годов сотрудничества в области физкультуры и спорта.
Сборная России по мини-футболу обыграла Украину и вышла в финал чемпионата Европы в Нидерландах.
ЦСКА одержал победу над «Альбой» в матче баскетбольной Евролиги.
Ранее сообщалось, что российские фигуристы идут вторыми в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине, китайский дуэт Суй Вэньцзин — Хань Цун установил мировой рекорд среди спортивных пар, а женская отечественная сборная по хоккею победила команду Швейцарии.