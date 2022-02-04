Дабл-дабл Милутинова помог ЦСКА разгромить «Альбу» в матче баскетбольной Евролиги

Московский ЦСКА одержал крупную победу над берлинской «Альбой» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 91:72.

Самым результативным игроком матча стал центровой армейцев Никола Милутинов, который оформил дабл-дабл из 21 очка и 11 подборов. В составе гостей 15 результативных баллов в свой актив записал форвард Люк Сикма.

10 февраля ЦСКА в рамках Евролиги сыграет с «Маккаби» из Тель-Авива.

Ранее сообщалось, что УНИКС уступил на выезде «Альбе» в матче Евролиги.