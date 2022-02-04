Дабл-дабл Милутинова помог ЦСКА разгромить «Альбу» в матче баскетбольной Евролиги
- РИА Новости
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Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 91:72.
Самым результативным игроком матча стал центровой армейцев Никола Милутинов, который оформил дабл-дабл из 21 очка и 11 подборов. В составе гостей 15 результативных баллов в свой актив записал форвард Люк Сикма.
10 февраля ЦСКА в рамках Евролиги сыграет с «Маккаби» из Тель-Авива.
Ранее сообщалось, что УНИКС уступил на выезде «Альбе» в матче Евролиги.