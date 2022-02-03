УНИКС уступил на выезде «Альбе» в матче Евролиги

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УНИКС в гостях потерпел разгромное поражение от немецкой «Альбы» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
УНИКС уступил на выезде «Альбе» в матче Евролиги
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Игра, которая прошла в Берлине, завершилась со счётом 81:53 в пользу немецкой команды.

УНИКС занимает седьмое место в турнирной таблице Евролиги, «Альба» — на 15-й позиции.

Ранее сообщалось, что ЦСКА уступил «Анадолу» в матче Евролиги.

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