УНИКС уступил на выезде «Альбе» в матче Евролиги
УНИКС в гостях потерпел разгромное поражение от немецкой «Альбы» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
Игра, которая прошла в Берлине, завершилась со счётом 81:53 в пользу немецкой команды.
УНИКС занимает седьмое место в турнирной таблице Евролиги, «Альба» — на 15-й позиции.
Ранее сообщалось, что ЦСКА уступил «Анадолу» в матче Евролиги.
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