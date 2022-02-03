УНИКС уступил на выезде «Альбе» в матче Евролиги

УНИКС в гостях потерпел разгромное поражение от немецкой «Альбы» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

globallookpress.com

© Maksim Konstantinov

Игра, которая прошла в Берлине, завершилась со счётом 81:53 в пользу немецкой команды. УНИКС занимает седьмое место в турнирной таблице Евролиги, «Альба» — на 15-й позиции. Ранее сообщалось, что ЦСКА уступил «Анадолу» в матче Евролиги.