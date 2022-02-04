Губерниев повздорил с журналистом в украинской форме на Олимпиаде в Пекине

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Российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев вступил в конфликт с журналистом в украинской форме на Олимпийских играх в Пекине.

Губерниев опубликовал видео разговора на повышенных тонах в своём Telegram-канале. Конфликт произошёл незадолго до церемонии открытия соревнований.

По его словам, в пресс-центре Игр произошла провокация со стороны человека в украинской куртке.

«Я случайно задел перегородку, где он сидел, извинился, но чувак стал обзываться. Но кто обзывается, тот сам так называется!» — написал комментатор.

В ролике слышно, как Губерниев ругается с обидчиком на английском языке. В конце российский комментатор сказал, что его зовут Дима, а оскорбившего его человека стоит называть лузером.

Игры-2022 завершатся 20 февраля.

Ранее сообщалось, что завершилась церемония открытия Олимпийских игр в Пекине. Она прошла на стадионе «Птичье гнездо» в Пекине.

Сборная России вышла на парад атлетов под флагом Олимпийского комитета России.