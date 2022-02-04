Победа хоккеисток, второе место фигуристов, мировой рекорд китайской пары: главное к утру

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Российские фигуристы идут вторыми в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине, китайская пара Суй Вэньцзин — Хань Цун установила мировой рекорд, женская сборная по хоккею победила команду Швейцарии. Об этих и других новостях — в утренней подборке RT.

Сборная России по фигурному катанию заняла второе место по итогам первого дня командного турнира, набрав 26 баллов. Впереди с опережением на два очка идут спортсмены из США.

Спортивная пара из Китая Суй Вэньцзин — Хань Цун установила мировой рекорд в короткой программе, превысив прежнее достижение Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на 0,47 балла.

Российские хоккеистки начали выступление на групповом этапе Олимпиады с победы над швейцарками со счётом 5:2 благодаря хет-трику Полины Болгарёвой.

Мужская сборная России по хоккею провела первую тренировку в Пекине без Никиты Нестерова и Андрея Кузьменко. Также отсутствовал тренер Сергей Фёдоров.

Украинский фигурист Максим Никитин дал интервью на русском, несмотря на существующий для его сборной запрет общаться на этом языке.

Японский фигурист Юдзуру Ханю объявил о намерении выиграть Олимпийские игры в третий раз, исполнив при этом четверной аксель.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе не может вылететь в Китай из-за требований врачей.

Российская биатлонистка Валерия Васнецова пожаловалась на неприемлемое качество еды во время карантина.

Ранее стало известно, что российские спортсмены получат по 4 млн рублей за золото Игр-2022.