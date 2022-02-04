Украинский фигурист дал интервью на русском языке и заявил, что они свободные люди

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Укранский фигурист Максим Никитин, выступающий в танцевальном дуэте с Александрой Назаровой, дал интервью на русском языке после ритм-танца командного турнира на Олимпиаде в Пекине (Китай).

«Мы же свободные люди. Каждый – в свободной стране… Я надеюсь, что каждый. И может говорить на любом языке, на котором он хочет», — цитирует фигуриста «Матч ТВ».

Напомним, что Национальный олимпийский комитет Украины рекомендовал своим спортсменам не давать интервью на русском языке.

Напомним, что по итогам ритм-танца лидирует американский дуэт Мэдисон Хаббелл — Закари Донохью, набравший 86,56 балла. Американец Нэйтан Чен также выиграл короткую программу на командном турнире ОИ-2022 (111,71 балла). Таким образом, сборная США лидирует в турнирной таблице командных соревнований.

Ранее Синицина и Кацалапов заняли второе место в ритм-танце на командном турнире ОИ-2022.