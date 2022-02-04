НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ
НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ
ФОТО
ВИДЕО

Вяльбе заявила, что её вылет в Пекин отложили врачи

Вяльбе заявила, что её вылет в Пекин отложили врачи
04.02.2022, 09:28 |

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, почему всё ещё не прибыла на Олимпийские игры в Пекин (Китай).

Вяльбе заявила, что её вылет в Пекин отложили врачи
  • РИА Новости

«Мой вылет отложили врачи. Надеюсь, 7 февраля мне дадут разрешение на вылет. У меня высокое верхнее давление — 210, никак не могут сбить», — цитирует Вяльбе «Чемпионат».

Напомним, что на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 108 комплектов наград в 15 дисциплинах в семи видах спорта. В рамках соревнований по лыжным гонкам разыгрывается 12 комплектов наград. Турнир по лыжным гонкам начнётся 5 февраля.

Ранее сообщалось, что сборная США лидирует в турнирной таблице командных соревнований на ОИ-2022 после двух видов.

Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ