Вяльбе заявила, что её вылет в Пекин отложили врачи

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, почему всё ещё не прибыла на Олимпийские игры в Пекин (Китай).

«Мой вылет отложили врачи. Надеюсь, 7 февраля мне дадут разрешение на вылет. У меня высокое верхнее давление — 210, никак не могут сбить», — цитирует Вяльбе «Чемпионат».

Напомним, что на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 108 комплектов наград в 15 дисциплинах в семи видах спорта. В рамках соревнований по лыжным гонкам разыгрывается 12 комплектов наград. Турнир по лыжным гонкам начнётся 5 февраля.

Ранее сообщалось, что сборная США лидирует в турнирной таблице командных соревнований на ОИ-2022 после двух видов.