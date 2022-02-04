Суй и Хан установили новый мировой рекорд в соревнованиях пар

По итогам короткой программы от судей они получили 82,83 балла, что является мировым рекордом.
Предыдущее достижение принадлежало российской паре Анастасии Мишиной и Александру (82,36 балла) Галлямову. По итогам короткой программы «командника» они заняли второе место, набрав 82,64 балла.
Таким образом, сборная России продолжает занимать второе место в турнирной таблице командного турнира (26 очков). Лидирует США с 28 очками.
Ранее Ранее Загитова заявила, что девочки и пары откатают — и мы будем первыми в командном турнире.