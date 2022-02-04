Суй и Хан установили новый мировой рекорд в соревнованиях пар

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Китайские фигуристы Вензинг Суй и Конг Хан установили новый мировой рекорд в соревнованиях спортивных пар в короткой программе на командном турнире Олимпиады в Пекине (Китай).

По итогам короткой программы от судей они получили 82,83 балла, что является мировым рекордом.

Предыдущее достижение принадлежало российской паре Анастасии Мишиной и Александру (82,36 балла) Галлямову. По итогам короткой программы «командника» они заняли второе место, набрав 82,64 балла.

Таким образом, сборная России продолжает занимать второе место в турнирной таблице командного турнира (26 очков). Лидирует США с 28 очками.

Ранее Ранее Загитова заявила, что девочки и пары откатают — и мы будем первыми в командном турнире.