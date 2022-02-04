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Загитова: девочки и пары откатают — и мы будем первыми в командном турнире

Загитова: девочки и пары откатают — и мы будем первыми в командном турнире
04.02.2022, 09:07 |

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова прокомментировала промежуточные результаты командного турнира на Олимпиаде в Пекине (Китай).

Загитова: девочки и пары откатают — и мы будем первыми в командном турнире
  • РИА Новости

«Сейчас ещё девочки и пары откатают — и мы вообще будем первыми. У нас сильная команда», — сказала Загитова в эфире Первого канала.

Она также добавила, что Виктория Синицина и Никита Кацалапов волновались, но выступили хорошо. По мнению Загитовой, на них могло повлиять то, что пара выступала последней.

По итогам двух видов сборная США лидирует в турнирной таблице командного турнира, набрав 20 очков. Россия — на второй позиции (17 очков).

Ранее Синицина и Кацалапов объяснили второе место в ритм-танце командного турнира на ОИ-2022.

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