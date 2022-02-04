Россия и Китай подписали заявление о проведении годов сотрудничества в области физкультуры и спорта
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Об этом сообщает официальный сайт Кремля. В рамках тематических годов Россия и Китай договорились укреплять обмены и сотрудничество в области массового спорта, спорта высших достижений, молодёжного спорта, науки, физического воспитания и в прочих областях. В данный момент документ содержит более 500 спортивных событий.
Страны продолжат выступать против политизации спорта, усиливать двустороннее сотрудничество в интересах чистого спорта и антидопинговой борьбы, а также в иных направлениях.
В рамках своего визита Путин также посетил церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине.
Ранее завершилась церемония открытия Олимпийских игр в Пекине.