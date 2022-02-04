Россия и Китай подписали заявление о проведении годов сотрудничества в области физкультуры и спорта

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В рамках визита президента России Владимира Путина в Китай было подписано совместное заявление Минспорта страны и Главного государственного управления по физической культуре и спорту Китайской Народной Республики о проведении годов российско-китайского сотрудничества в сфере физической культуры и спорта в 2022—2023 годах.
Россия и Китай подписали заявление о проведении годов сотрудничества в области физкультуры и спорта
  • © Aleks Taurus
  • Legion-Media

Об этом сообщает официальный сайт Кремля. В рамках тематических годов Россия и Китай договорились укреплять обмены и сотрудничество в области массового спорта, спорта высших достижений, молодёжного спорта, науки, физического воспитания и в прочих областях. В данный момент документ содержит более 500 спортивных событий.

Страны продолжат выступать против политизации спорта, усиливать двустороннее сотрудничество в интересах чистого спорта и антидопинговой борьбы, а также в иных направлениях.

В рамках своего визита Путин также посетил церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине.

Ранее завершилась церемония открытия Олимпийских игр в Пекине.

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