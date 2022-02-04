СБР направил жалобу в Международный олимпийский комитет из-за питания в карантинном отеле

Пресс-атташе СБР Сергей Аверьянов сообщил, что российская делегация пыталась помочь Васнецовой, однако не сумела к ней попасть: «Территория закрытая. Передавать еду нельзя, мы пытались».
«Направили запрос в МОК, в Оргкомитет Игр, в комиссию спортсменов, чтобы ситуацию исправить. Нам пообещали, что что-то изменят», — цитирует Аверьянов главу СБР Виктора Майгурова.
Из-за коронавируса Васнецова уже не сможет выступить на Олимпиаде, вместо нее в сборную вызвали Евгению Буртасову. Спортсменка находится на карантине с 1 февраля. В своём Instagram биатлонистка пожаловалась на качество еды, которую приносят спортсменам, при этом отметив, что персонал и представители СМИ получают нормальное питание.
Ранее в СБР пообещали улучшить меню Васнецовой в карантинном отеле.