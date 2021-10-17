Сборная России по самбо разгромила соперников на молодёжном ЧМ в Салониках

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Сборная России по самбо завоевала семь золотых и две серебряные медали в заключительный день молодёжного чемпионата мира в Греции.
Сборная России по самбо разгромила соперников на молодёжном ЧМ в Салониках
  • © FIAS

Екатерина Цыберт и Евгения Чиреш первенствовали в категориях до 59 кг и 65 кг среди юниорок (U20), Илья Затылкин и Леван Манукян — до 79 кг и 88 кг среди юниоров (U20). Елена Алленова стала чемпионкой в весе до 80 кг среди девушек (U18), а Кирилл Князьков и Владислав Онищенко — до и свыше 98 кг среди юношей (U18).

Серебра удостоены Екатерина Дорошенко в категории до 72 кг среди юниорок (U20) и Алиса Павлова — свыше 80 кг среди девушек (U18).

Всего в воскресенье было разыграно десять комплектов медалей. Помимо российских атлетов, на высшую ступень пьедестала почёта по одному разу поднимались представители Узбекистана, Украины и Казахстана.

В общей сложности на турнире в Салониках российские самбисты пополнили копилку национальной команды 26 наградами — 16 золотыми (все остальные вместе взятые завоевали лишь 14), восемью серебряными и двумя бронзовыми — и с огромным отрывом заняли первое место в общем зачёте.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поздравил спортивную школу «Самбо-70» с 50-летием со дня основания.

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