Глава FIAS не исключил появления рейтинговых турниров в самбо

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Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков рассказал, какие турниры могут появиться в календаре самбо.
Глава FIAS не исключил появления рейтинговых турниров в самбо
  • РИА Новости

«На ближайшем исполкоме FIAS мы рассмотрим вопрос об увеличении количества соревнований. У нас планируется несколько коммерческих турниров, чтобы спортсмены зарабатывали деньги и у них возникал интерес. Всё упирается в финансы. Мы будем возрождать «Мемориал Харлампиева» — раньше был сильный турнир в Венесуэле, ведём переговоры по поводу него», — сказал Шестаков в интервью RT.

Он отметил, что FIAS хочет создать систему рейтинговых соревнований и уделять особое внимание пляжному самбо.

«Хотим сделать соревнования, на которые смогут отбираться только исключительные, лучшие спортсмены мира согласно рейтингу, чтобы у них был стимул путешествовать и состязаться, как в других видах спорта. Это же касается и пляжного самбо, в котором спортсмены могут состязаться хоть каждую неделю», — добавил Шестаков.

Ранее он рассказал, когда самбо может быть включено в программу Олимпийских игр.

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