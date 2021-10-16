Емельяненко: я уже далеко не тот Фёдор, которым был

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Легендарный боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко поделился мнением о своей нынешней физической форме.
Емельяненко: я уже далеко не тот Фёдор, которым был
  • globallookpress.com
  • © Amy Sanderson/ZUMAPRESS.com

«Чувствуется возраст: проседаю по физической силе и чувствую, что я уже далеко не тот Фёдор, которым был. Мне это очень сильно не нравится. От физической силы у меня сейчас, наверное, половина или, может быть, даже одна треть от того, каким я был в 25—30 лет», — сказал Емельяненко в первой серии документального фильма «Правила Последнего Императора», вышедшего на YouTube-канале Okko Спорт.

Он также отметил, что уже сложнее восстанавливаться после поединков и тренировок. По его словам, он ощущает возраст, но ему до сих пор интересно выступать в MMA.

На счету 45-летнего спортсмена 39 побед, шесть поражений, а также один поединок признан несостоявшимся. 23 октября он сразится с американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator в Москве.

Ранее президент Союза ММА России Радмир Габдуллин рассказал о стиле ведения боя Фёдора Емельяненко.

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