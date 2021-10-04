Тренер «Ростова» оценил победу над «Локомотивом» в РПЛ

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Главный тренер «Ростова» Заур Тедеев прокомментировал победу над московским «Локомотивом» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы играли исходя из собственных сильных сторон, нам ближе атакующий футбол. Сегодня мы делали акцент на нашу «физику» и тактику, прессинг, потому что мы понимали, что силы соперника не безграничны, это должно дать результат. Нам нужно уделить больше внимания психологии. Я уверен, что наши футболисты могут большее», — цитирует Тедеева РИА Новости.

«Ростов» на выезде обыграл «Локомотив» со счётом 2:1.

«Ростов» набрал девять очков и поднялся на 13-е место. «Локомотив» же находится на четвёртой строчке с 17 очками в активе.

Ранее главный тренер «Локомотива» Марко Николич назвал заслуженной победу «Ростова» над «Локомотивом».

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