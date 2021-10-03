Николич назвал заслуженной победу «Ростова» над «Локомотивом»

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Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал поражение от «Ростова» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Николич назвал заслуженной победу «Ростова» над «Локомотивом»
  • РИА Новости

«Заслуженное поражение сегодня. Мы хорошо начали, но потом стали нервничать и не реализовывать свои моменты. Пропустили очень глупый гол. «Ростов» воспользовался нашими ошибками, заслуженно победил. В последние десять минут было видно, что у «Ростова» шансов забить больше, чем у нас», — цитирует Николича «Спорт-Экспресс».

По его мнению, у команды на данный момент много проблем с травмированными игроками, а сегодня некоторые футболисты выходили на поле с проблемами со здоровьем. При этом специалист признался, что заменил Дмитрия Живоглядова не из-за травмы.

«Мурило отсутствовал из-за травмы? Да, конечно, уже как 45 дней. Как Едвай, Зе Луиш и Миранчук. Кстати, хочу похвалить Марадшвили, он боец», — добавил тренер.

Ранее сообщалось, что «Ростов» обыграл «Локомотив» в десятом туре РПЛ благодаря мячу Дмитрия Полоза на 88-й минуте.

«Ростов» набрал девять очков и поднялся на 13-е место. «Локомотив» же находится на четвёртой строчке с 17 очками в активе.

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