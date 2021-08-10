Австралийская футболистка подтвердила свои отношения с полузащитницей сборной США

Нападающая женской сборной Австралии по футболу Сэм Керр подтвердила свои отношения с полузащитницей национальной команды США Кристи Мевис.

Керр объявила об отношениях на своей странице в Instagram, опубликовав фотографию с американкой.

Австралийка оставила под публикацией эмоджи с сердечком, а Мевис прокомментировала публикацию, оставив эмоджи с поцелуем.

Слухи о романе девушек начали появляться в последние недели, когда болельщики заметили, как они обмениваются комментариями в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что канадская футболистка стала первым в истории трансгендером, завоевавшим олимпийскую медаль.