Австралийская футболистка подтвердила свои отношения с полузащитницей сборной США

Короткая ссылка
Нападающая женской сборной Австралии по футболу Сэм Керр подтвердила свои отношения с полузащитницей национальной команды США Кристи Мевис.
Австралийская футболистка подтвердила свои отношения с полузащитницей сборной США
  • РИА Новости

Керр объявила об отношениях на своей странице в Instagram, опубликовав фотографию с американкой.

Австралийка оставила под публикацией эмоджи с сердечком, а Мевис прокомментировала публикацию, оставив эмоджи с поцелуем.

Слухи о романе девушек начали появляться в последние недели, когда болельщики заметили, как они обмениваются комментариями в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что канадская футболистка стала первым в истории трансгендером, завоевавшим олимпийскую медаль.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить