Канадская футболистка стала первым в истории трансгендером, завоевавшим олимпийскую медаль

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Полузащитник сборной Канады по футболу Ребекка Куинн стала первым трансгендером, завоевавшим олимпийскую медаль.
Канадская футболистка стала первым в истории трансгендером, завоевавшим олимпийскую медаль
  • Reuters

Куинн помогла своей команде завоевать первое в истории канадского футбола золото Олимпийских игр.

Спортсменка совершила каминг-аут в сентябре 2020 года. В своих социальных сетях футболистка сообщила, что является трансгендерным мужчиной — человеком, которому при рождении был приписан женский гендер, но который идентифицирует себя с мужским гендером.

Ранее сообщалось, что женская сборная Канады по пенальти обыграла Швецию и завоевала золото Игр в Токио.

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