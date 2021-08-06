Канадская футболистка стала первым в истории трансгендером, завоевавшим олимпийскую медаль

Полузащитник сборной Канады по футболу Ребекка Куинн стала первым трансгендером, завоевавшим олимпийскую медаль.

Куинн помогла своей команде завоевать первое в истории канадского футбола золото Олимпийских игр.

Спортсменка совершила каминг-аут в сентябре 2020 года. В своих социальных сетях футболистка сообщила, что является трансгендерным мужчиной — человеком, которому при рождении был приписан женский гендер, но который идентифицирует себя с мужским гендером.

Ранее сообщалось, что женская сборная Канады по пенальти обыграла Швецию и завоевала золото Игр в Токио.