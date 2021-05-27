Юрист рассказал, какое наказание грозит игроку «Ахмата» за толчок арбитра

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Спортивный юрист Юрий Зайцев рассказал, какое наказание грозит футболисту грозненского «Ахмата» за толчок арбитра во время потасовки, которая произошла в матче десятого тура плей-офф молодёжного чемпионата России по футболу с московским «Локомотивом».
Юрист рассказал, какое наказание грозит игроку «Ахмата» за толчок арбитра
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«Толчок официального лица матча, коим является судья, — нарушение статьи 95 дисциплинарного регламента. За это полагается дисквалификация на шесть матчей. Кроме дисквалификации, должен применяться штраф в соответствии с таблицей штрафов дисциплинарного регламента. Для молодёжного первенства такая сумма штрафа составляет от 70 до 200 тыс. рублей. В пределах этого коридора КДК будет выносить наказание», — приводит слова Зайцева «Чемпионат».

На 83-й минуте игры произошла потасовка, в результате которой были удалены три игрока «Ахмата» — Абдул-Малик Джакуев, Лечи Садулаев и Турпал-Али Ибишев.

Ранее сообщалось, что в «Ахмате» прокомментировали потасовку в матче молодёжных команд с «Локомотивом».

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