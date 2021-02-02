«Анжи» частично погасил долги перед своими бывшими футболистами

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Руководитель пресс-службы «Анжи» Сергей Расулов заявил, что махачкалинский клуб погасил часть задолженности по зарплатам перед своими бывшими футболистам в размере 4 млн рублей.
«Анжи» частично погасил долги перед своими бывшими футболистами
  • РИА Новости

«Задолженность перед бывшими футболистами на сегодняшний день составляет около 36 млн рублей, на конец 2020 года было порядка 40 млн рублей. Долги клуба постепенно уменьшаются, не так быстро, как нам хотелось бы, но тем не менее процесс идёт», — цитирует Расулова ТАСС.

Он отметил, что перед игроками, которые выступают за клуб, в настоящее время задолженностей нет. А фонд оплаты труда на данный момент составляет около 1 млн рублей, но этой суммы для своего бюджета пока что хватает.

«Мы в любом случае намерены все долги погасить, никогда от своих долгов не отказывались и планируем всё со временем выплатить», — добавил Расулов.

«Анжи» выступает в первой группе Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) зоны Юг и занимает шестую строчку в турнирной таблице, имея 26 очков за 15 матчей.

Ранее сообщалось, что «Анжи» должен получить солидарные выплаты за переход Кокорина в «Фиорентину».

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