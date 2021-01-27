«Анжи» должен получить солидарные выплаты за переход Кокорина в «Фиорентину»

Генеральный директор махачкалинского «Анжи» Абсалутдин Агарагимов заявил, что клуб сделает запрос в итальянскую «Фиорентину» о солидарных выплатах за переход нападающего Александра Кокорина из московского «Спартака».

«Кокорин был у нас всего один месяц. Нам полагается мелочь. Никто не отказывается от этого. Надо понимать точную сумму перехода и от неё считать. Примерно €150—180 тыс. Запрос в «Фиорентину» сделаем на днях. Если трансфер будет оплачен в два транша, то и мы получим сумму в два транша», — цитирует Агарагимова «РБ Спорт».

Кокорин провёл в «Анжи» около месяца в 2013 году. При этом он ни разу не сыграл за команду.

27 января «Фиорентина» объявила о трансфере 29-летнего Кокорина из «Спартака».

Кокорин выступал за «Спартак» с лета 2020 года. С тех пор он провёл десять матчей в составе красно-белых, в которых забил два мяча и отметился двумя результативными передачами.

Ранее владелец «Спартака» прокомментировал переход Кокорина в «Фиорентину».