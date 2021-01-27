«Колорадо» взял верх над «Сан-Хосе» в НХЛ, Ничушкин набрал два очка
Встреча прошла в Денвере и завершилась со счётом 7:3.
В составе хозяев дублями отметились Эрик Джонсон и Брэндон Саад, а также по разу отличились Микко Рантанен, Валерий Ничушкин, Пьер-Эдуар Белльмар и Девон Тэйвз. Ничушкин также оформил результативную передачу.
«Шаркс» ответили голами Райана Донато, Ноа Грегора и Логана Кутюра.
Ранее сообщалось, что две передачи Дениса Гурьянова помогли «Даллас Старз» победить «Детройт Ред Уингз» в НХЛ.