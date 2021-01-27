«Колорадо» взял верх над «Сан-Хосе» в НХЛ, Ничушкин набрал два очка

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«Колорадо Эвеланш» обыграл «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Денвере и завершилась со счётом 7:3.

В составе хозяев дублями отметились Эрик Джонсон и Брэндон Саад, а также по разу отличились Микко Рантанен, Валерий Ничушкин, Пьер-Эдуар Белльмар и Девон Тэйвз. Ничушкин также оформил результативную передачу.

«Шаркс» ответили голами Райана Донато, Ноа Грегора и Логана Кутюра. 

Ранее сообщалось, что две передачи Дениса Гурьянова помогли «Даллас Старз» победить «Детройт Ред Уингз» в НХЛ.

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