Две передачи Гурьянова помогли «Далласу» победить «Детройт» в НХЛ

Короткая ссылка
«Даллас Старз» в овертайме взял верх над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Две передачи Гурьянова помогли «Далласу» победить «Детройт» в НХЛ
  • Reuters
  • © Jerome Miron-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Далласе и завершилась со счётом 2:1.

В составе «Старз» отличились Йон Клинберг и Джейсон Дикинсон. Причём две голевые передачи совершил россиянин Денис Гурьянов. У гостей единственную шайбу забросил другой российский форвард — Владислав Наместников.

Голкипер хозяев Антон Худобин отразил 20 бросков из 21.

Для «Далласа» эта победа стала третьей подряд на старте сезона. 

Ранее сообщалось, что три очка Ивана Проворова помогли «Филадельфия Флайерз» одолеть «Нью-Джерси Дэвилз» в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить