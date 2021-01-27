Две передачи Гурьянова помогли «Далласу» победить «Детройт» в НХЛ

«Даллас Старз» в овертайме взял верх над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Далласе и завершилась со счётом 2:1.

В составе «Старз» отличились Йон Клинберг и Джейсон Дикинсон. Причём две голевые передачи совершил россиянин Денис Гурьянов. У гостей единственную шайбу забросил другой российский форвард — Владислав Наместников.

Голкипер хозяев Антон Худобин отразил 20 бросков из 21.

Для «Далласа» эта победа стала третьей подряд на старте сезона.

Ранее сообщалось, что три очка Ивана Проворова помогли «Филадельфия Флайерз» одолеть «Нью-Джерси Дэвилз» в НХЛ.