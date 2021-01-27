Три очка Проворова помогли «Филадельфии» одолеть «Нью-Джерси» в НХЛ

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«Филадельфия Флайерз» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Три очка Проворова помогли «Филадельфии» одолеть «Нью-Джерси» в НХЛ
  • © Mark Konezny-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Ньюарке и завершилась в пользу гостей — 5:3.

В составе «Флайерз» дубль оформил Джеймс ван Римсдайк, а также отличились Нолан Патрик, Джоэль Фараби и россиянин Иван Проворов. Причём Проворов также сделал две результативные передачи.

У хозяев шайбы забросили Майкл Маклауд, Трэвис Зейджак и Павел Заха. На счету российского защитника «Дэвилз» Дмитрия Куликова один голевой пас.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Баффало Сэйбрз» в НХЛ, а Павел Бучневич отметился передачей.

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