Три очка Проворова помогли «Филадельфии» одолеть «Нью-Джерси» в НХЛ

«Филадельфия Флайерз» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Ньюарке и завершилась в пользу гостей — 5:3.

В составе «Флайерз» дубль оформил Джеймс ван Римсдайк, а также отличились Нолан Патрик, Джоэль Фараби и россиянин Иван Проворов. Причём Проворов также сделал две результативные передачи.

У хозяев шайбы забросили Майкл Маклауд, Трэвис Зейджак и Павел Заха. На счету российского защитника «Дэвилз» Дмитрия Куликова один голевой пас.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Баффало Сэйбрз» в НХЛ, а Павел Бучневич отметился передачей.