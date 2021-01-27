«Рейнджерс» проиграл «Баффало» в НХЛ, Бучневич отметился передачей

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«Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел поражение от «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Рейнджерс» проиграл «Баффало» в НХЛ, Бучневич отметился передачей
  • Reuters
  • © Mark Konezny-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Баффало и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе «Сэйбрз» отличились Дилан Козенс, Тобиас Ридер и Джек Айкел. У коллектива из Нью-Йорка голами отметились Крис Крайдер и К'Андре Миллер. 

Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился результативной передачей. Его партнёр по команде Артемий Панарин не совершил результативных действий.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург Пингвинз» в овертайме уступил «Бостон Брюинз» в НХЛ, несмотря на голевую передачу Евгения Малкина.

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