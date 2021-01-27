«Рейнджерс» проиграл «Баффало» в НХЛ, Бучневич отметился передачей

«Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел поражение от «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Баффало и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе «Сэйбрз» отличились Дилан Козенс, Тобиас Ридер и Джек Айкел. У коллектива из Нью-Йорка голами отметились Крис Крайдер и К'Андре Миллер.

Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился результативной передачей. Его партнёр по команде Артемий Панарин не совершил результативных действий.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург Пингвинз» в овертайме уступил «Бостон Брюинз» в НХЛ, несмотря на голевую передачу Евгения Малкина.