«Рейнджерс» проиграл «Баффало» в НХЛ, Бучневич отметился передачей
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Встреча прошла в Баффало и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
В составе «Сэйбрз» отличились Дилан Козенс, Тобиас Ридер и Джек Айкел. У коллектива из Нью-Йорка голами отметились Крис Крайдер и К'Андре Миллер.
Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился результативной передачей. Его партнёр по команде Артемий Панарин не совершил результативных действий.
Ранее сообщалось, что «Питтсбург Пингвинз» в овертайме уступил «Бостон Брюинз» в НХЛ, несмотря на голевую передачу Евгения Малкина.