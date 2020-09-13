Комбаров сравнил Тедеско с Моуриньо

Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров, который ныне выступает за самарские «Крылья Советов», сравнил главного тренера красно-белых Доменико Тедеско с наставником английского «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо.

«В плане эмоций Тедеско очень похож на Моуриньо. На бровке тоже прыгает, выбегает. Уже несколько красных карточек за это получил», — заявил Комбаров в интервью RT.

Ранее Комбаров поделился мнением о главном тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе.