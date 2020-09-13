Комбаров о Клоппе: человек-батарейка, который заряжает всех вокруг себя
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«Мне нравится, как ведёт себя Юрген Клопп. Это человек-батарейка, который заряжает всех вокруг себя. Видно, с каким уважением к нему относятся игроки, чувствуется, что у них классная атмосфера внутри коллектива. Ещё импонирует Хосеп Гвардиола. И Жозе Моуриньо, хотя он дерзкий, порой совершает очень эпатажные поступки, да и вообще чрезмерно эмоционален: может на поле выбежать, судью ударить», — сказал Комбаров в интервью RT.
Ранее Комбаров объяснил, почему не рвался играть в Европе.