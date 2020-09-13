Комбаров о Клоппе: человек-батарейка, который заряжает всех вокруг себя

Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров, который ныне выступает за самарские «Крылья Советов», рассказал, кому он симпатизирует из топовых европейских футбольных тренеров.

«Мне нравится, как ведёт себя Юрген Клопп. Это человек-батарейка, который заряжает всех вокруг себя. Видно, с каким уважением к нему относятся игроки, чувствуется, что у них классная атмосфера внутри коллектива. Ещё импонирует Хосеп Гвардиола. И Жозе Моуриньо, хотя он дерзкий, порой совершает очень эпатажные поступки, да и вообще чрезмерно эмоционален: может на поле выбежать, судью ударить», — сказал Комбаров в интервью RT.

Ранее Комбаров объяснил, почему не рвался играть в Европе.