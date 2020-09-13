Комбаров объяснил, почему не рвался играть в Европе

Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров, который ныне выступает за самарские «Крылья Советов», рассказал, почему не очень стремился уехать в какой-нибудь европейский футбольный клуб.

«Думаю, мой пример в этом смысле достаточно показателен. Я начинал карьеру в «Спартаке», то есть в самой популярной команде страны. Играл постоянно, зарабатывал хорошие деньги, меня любили болельщики, ко мне проявляли интерес зарубежные селекционеры», — сказал Комбаров в интервью RT.

При этом он отметил, что согласился бы поехать в топовый европейский клуб, который борется за титулы и играет в Лиге чемпионов, несмотря на финансовую составляющую.

«Но ехать в клуб, который сегодня борется за место в Лиге Европы, а завтра вылетает из чемпионата, желания было мало. Если в России в этом плане всё более-менее стабильно, то в Европе совсем другая ситуация. Могу точно сказать одно: деньги никогда не стояли на первом месте ни у меня, ни у Кирилла», — добавил 33-летний футболист.

Ранее Комбаров заявил, что Валерий Карпин является очень хорошим тренером и грамотным психологом.