Комбаров: в целом Карпин очень хороший тренер и грамотный психолог
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«Судя по тому, что я слышал от ребят, Валерий Георгиевич стал гораздо лучше выстраивать коммуникацию с игроками — в сравнении с тем периодом, когда работал в «Спартаке». Наверное, в какой-то степени наступил на своё эго. Раньше, когда он был молодым тренером, мог перебарщивать с нами в определённых моментах. Самообладание приходит с опытом. В целом он очень хороший тренер и грамотный психолог», — сказал Комбаров в интервью RT.
Ранее Комбаров заявил, что не согласен, что игрокам сборной России до 21 года рано начали петь дифирамбы.