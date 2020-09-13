Комбаров: в целом Карпин очень хороший тренер и грамотный психолог

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Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров, который ныне выступает за самарские «Крылья Советов», поделился мнением о главном тренере «Ростова» Валерии Карпине.
Комбаров: в целом Карпин очень хороший тренер и грамотный психолог
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«Судя по тому, что я слышал от ребят, Валерий Георгиевич стал гораздо лучше выстраивать коммуникацию с игроками — в сравнении с тем периодом, когда работал в «Спартаке». Наверное, в какой-то степени наступил на своё эго. Раньше, когда он был молодым тренером, мог перебарщивать с нами в определённых моментах. Самообладание приходит с опытом. В целом он очень хороший тренер и грамотный психолог», — сказал Комбаров в интервью RT.

Ранее Комбаров заявил, что не согласен, что игрокам сборной России до 21 года рано начали петь дифирамбы.

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