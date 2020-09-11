ESPN: Японская футболистка будет выступать за мужскую команду

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Футболистка сборной Японии Юки Нагасото будет выступать за мужскую команду.
ESPN: Японская футболистка будет выступать за мужскую команду
  • © imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

Как сообщает ESPN, выступающая в США за «Чикаго Ред Старз» Нагасото вернулась на родину и перешла на правах аренды в мужской клуб «Хаябуса Элевен». 

Таким образом, она стала первой японкой, которая будет играть с мужчинами.

Нагасото выступает за сборную Японии с 2004 года. Вместе с национальной командой она в 2011 году становилась чемпионкой мира, а в 2012-м завоевала серебро Олимпиады.

Ранее сообщалось, что российская футболистка Карпова оформила дубль в дебютном матче за «Эспаньол».

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