Источник: в ФИФА намерены перенести клубный чемпионат мира на 2022 год

Короткая ссылка
Международная федерация футбола (ФИФА) намеревается перенести проведение клубного чемпионата мира на июнь 2022 года.
Источник: в ФИФА намерены перенести клубный чемпионат мира на 2022 год
  • РИА Новости

Об этом сообщает AS. Первоначально турнир должен был пройти в Китае с 17 июня по 4 июля 2021 года, однако был отложен в связи с переносом на лето 2021 года чемпионата Европы.

Клубный чемпионат мира будет проводиться в новом формате, число команд-участников должно вырасти с семи до 24, а сам турнир станет проходить каждые четыре года.

Ранее вице-президент ФИФА выразил мнение, что международные матчи смогут состояться не ранее 2021 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить