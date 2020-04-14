Источник: в ФИФА намерены перенести клубный чемпионат мира на 2022 год
- РИА Новости
Об этом сообщает AS. Первоначально турнир должен был пройти в Китае с 17 июня по 4 июля 2021 года, однако был отложен в связи с переносом на лето 2021 года чемпионата Европы.
Клубный чемпионат мира будет проводиться в новом формате, число команд-участников должно вырасти с семи до 24, а сам турнир станет проходить каждые четыре года.
Ранее вице-президент ФИФА выразил мнение, что международные матчи смогут состояться не ранее 2021 года.