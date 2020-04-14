Источник: в ФИФА намерены перенести клубный чемпионат мира на 2022 год

Международная федерация футбола (ФИФА) намеревается перенести проведение клубного чемпионата мира на июнь 2022 года.

Об этом сообщает AS. Первоначально турнир должен был пройти в Китае с 17 июня по 4 июля 2021 года, однако был отложен в связи с переносом на лето 2021 года чемпионата Европы.

Клубный чемпионат мира будет проводиться в новом формате, число команд-участников должно вырасти с семи до 24, а сам турнир станет проходить каждые четыре года.

Ранее вице-президент ФИФА выразил мнение, что международные матчи смогут состояться не ранее 2021 года.