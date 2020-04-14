Вице-президент ФИФА считает, что международные матчи смогут пройти не ранее 2021 года

Вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Виктор Монтальяни поделился мнением относительно вероятных сроков возобновления международных матчей, которые были приостановлены из-за мировой пандемии коронавирусной инфекции.

«Я считаю, что внутренний футбол является приоритетом. Сентябрь всё ещё в планах, но в этом я не уверен, поскольку сейчас всё меняется. Не исключено, что возникнут проблемы с пересечением международных границ. Если мы получим зелёный свет, чтобы провести футбольный матч, я очень сомневаюсь, что он будет с болельщиками. Я просто не вижу этого. Думаю, это очень большой риск», — цитирует Монтальяни AP.

В настоящее время практически все спортивные события приостановлены или отменены из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что футбольный сезон в Англии планируется возобновить 6 июня.