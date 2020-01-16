Глушаков о сборе «Ахмата»: я девять лет так не бегал

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Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков рассказал об изнурительных тренировках команды на сборе в Турции.

«Анализирую тренировочный процесс, который был у меня на сборах, и вспоминаю, что давно я так не бегал. Может, лет восемь-девять уже. Тяжеловато, но ничего страшного. Думаю, каждый тренерский штаб по-своему видит процесс подготовки на сборах. Кто-то через игры набирает форму, кто-то через бег, кто-то через штангу. Все по-разному. Самое важное, чтобы это приносило плоды, результат для клуба», — сказал Глушаков клубной пресс-службе.

Ранее сообщалось, что «Монако» с Александром Головиным крупно проиграл ПСЖ на своём поле.

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