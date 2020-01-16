«Монако» с Головиным крупно проиграл ПСЖ на своём поле
На 24-й минуте счёт открыл Килиан Мбаппе, а на второй добавленной к первому тайму минуте Неймар реализовал пенальти. После перерыва Пабло Сарабия довел дело до разгрома. Тьемуэ Бакайоко сумел забить мяч престижа за «Монако», однако в компенсированное время Мбаппе оформил дубль. Российский полузащитник хозяев Александр Головин вышел в стартовом составе и провёл на поле 69 минут, после чего был заменён на Адриена Силву.
Ранее сообщалось, что «МЮ» одолел «Вулверхэмптон» в переигровке матча Кубка Англии.