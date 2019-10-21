Экс-тренер «Спартака» объяснил спад в игре Шюррле

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Бывший тренер московского «Спартака» Сергей Кузнецов, который являлся помощником Олега Кононова, объяснил, почему произошёл спад в игре полузащитника команды Андре Шюррле.
Экс-тренер «Спартака» объяснил спад в игре Шюррле
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«Если вы обратитесь к статистике, то увидите, что в последние полгода до «Спартака» Шюррле не имел постоянной игровой практики. При этом летом тренировался индивидуально и не проходил сборы с нами. Конечно, он большой профессионал, но индивидуальных тренировок недостаточно», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

По его словам, Шюррле провёл девять матчей за 27 дней, что было для него тяжело без полноценных тренировочных сборов. Кузнецов также подчеркнул, что «Спартак» не мог держать такого игрока в запасе, когда необходимо было добывать результат.

«Андре — лидер по своей натуре, очень хотел постоянно помогать «Спартаку». Не мог оставаться в стороне. Но, к сожалению, такой плотный график сказался», — сказал Кузнецов.

Шюррле перешёл в «Спартак» на правах аренды из дортмундской «Боруссии». На данный момент на его счету 12 матчей в составе красно-белых, в которых он забил два мяча и отметился четырьмя результативными передачами.

Ранее тренер Доменико Тедеско объяснил, почему принял предложение «Спартака».

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