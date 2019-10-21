Тедеско объяснил, почему принял предложение «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему принял предложение красно-белых, хотя мог бы найти работу и в Германии.

«Действительно, у меня была бы работа и в Германии. Я видел игры «Спартака». «Спартак» — это марка, это имя. До подписания контракта я приезжал в Москву, чтобы всё посмотреть. Вопрос о том, что мне здесь нечего искать, не стоял», — сказал Тедеско в эфире телеканала «Матч Премьер».

Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября. В первом матче под руководством немецкого наставника красно-белые сыграли с «Рубином» со счётом 0:0.

На данный момент «Спартак» занимает девятое место в чемпионате России, набрав 15 очков.

Ранее Тедеско заявил, что у «Спартака» отличные защитники.