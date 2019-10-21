Тедеско считает, что у «Спартака» отличные защитники

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско оценил игровые качества защитников команды.

«У нас отличные защитники. Кутепов отлично работает, хорошо сыграл с «Рубином». Рассказов — молодой игрок, который ещё не раскрыл свой потенциал. Мы можем улучшаться от игры к игре», — сказал Тедеско в эфире телеканала «Матч Премьер».

Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября. В первом матче под руководством немецкого наставника красно-белые сыграли с «Рубином» со счётом 0:0.

На данный момент «Спартак» занимает девятое место в чемпионате России, набрав 15 очков.

Ранее Тедеско объяснил, почему Зелимхан Бакаев сыграл с «Рубином» в центре полузащиты.