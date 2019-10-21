Тедеско объяснил, почему Бакаев сыграл с «Рубином» в центре полузащиты

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, почему решил поставить полузащитника Зелимхана Бакаева в центр поля в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».
Тедеско объяснил, почему Бакаев сыграл с «Рубином» в центре полузащиты
  • РИА Новости

«Мы хотели, чтобы он много контактировал с мячом. Он умеет играть в тесном пространстве, было желание использовать это. Нам очень понравился Бакаев в роли центрального полузащитника», — сказал Тедеско в эфире телеканала «Матч Премьер».

По его мнению, Бакаев способен сыграть практически на любой позиции, его перевели в центр после наблюдений на тренировках.

«Мы решили поставить его в центр, потому что чувствовали, что он поможет нам построить игру», — добавил Тедеско.

Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября. В первом матче под руководством немецкого наставника красно-белые сыграли с «Рубином» со счётом 0:0.

На данный момент «Спартак» занимает девятое место в чемпионате России, набрав 15 очков.

Ранее Тедеско заявил, что «Спартак» сейчас не в той ситуации, чтобы играть в атаку.

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