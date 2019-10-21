Тедеско объяснил, почему Бакаев сыграл с «Рубином» в центре полузащиты
- РИА Новости
«Мы хотели, чтобы он много контактировал с мячом. Он умеет играть в тесном пространстве, было желание использовать это. Нам очень понравился Бакаев в роли центрального полузащитника», — сказал Тедеско в эфире телеканала «Матч Премьер».
По его мнению, Бакаев способен сыграть практически на любой позиции, его перевели в центр после наблюдений на тренировках.
«Мы решили поставить его в центр, потому что чувствовали, что он поможет нам построить игру», — добавил Тедеско.
Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября. В первом матче под руководством немецкого наставника красно-белые сыграли с «Рубином» со счётом 0:0.
На данный момент «Спартак» занимает девятое место в чемпионате России, набрав 15 очков.
Ранее Тедеско заявил, что «Спартак» сейчас не в той ситуации, чтобы играть в атаку.