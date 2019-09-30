Глава Toro Rosso оценил выступление Квята на Гран-при России

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Руководитель команды «Формулы-1» Toro Rosso Франц Тост прокомментировал выступление пилота Даниила Квята на Гран-при России.

«Жаль, что мы не смогли набрать очки, но в целом Даниил показал хороший результат, учитывая проблемы перед стартом гонки. Пилот и команда сделали всё, что могли, а очки в этом сезоне у нас ещё обязательно будут. В целом Квят отлично проводит сезон. Он обеспечивает обратную связь инженерам, справляется со сложными условиями и не боится атаковать на трассе — мы им довольны», — приводят слова Тоста «Известия».

Даниил Квят финишировал 12-м на Гран-при России. Россиянин стартовал с конца решётки из-за проблем с силовой установкой, которые вынудили его пропустить квалификацию.

Ранее глава Toro Rosso рассказал, почему Квят пропускает квалификацию Гран-при России.

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