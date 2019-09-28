Глава Toro Rosso рассказал, почему Квят пропускает квалификацию Гран-при России

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Руководитель команды «Формулы-1» Toro Rosso Франц Тост заявил, что команде не хватило времени между третьим тренировочным заездом и квалификацией Гран-при России для замены силовой установки на болиде Даниила Квята.
Глава Toro Rosso рассказал, почему Квят пропускает квалификацию Гран-при России
  • РИА Новости

«Нам нужно было заменить силовую установку на болиде, чтобы не рисковать. На эту замену понадобится время. И у нас не было возможности сделать эту замену между окончанием тренировочной сессии и началом квалификации. Очень жаль, что так вышло», — сказал Тост журналистам.

Также руководитель команды выразил надежду, что российскому пилоту удастся побороться за очки в гонке, несмотря на старт с последнего ряда стартовой решётки.

Ранее сообщалось, что команда Квята в «Формуле-1» может сменить название.

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