Глава Toro Rosso рассказал, почему Квят пропускает квалификацию Гран-при России

Руководитель команды «Формулы-1» Toro Rosso Франц Тост заявил, что команде не хватило времени между третьим тренировочным заездом и квалификацией Гран-при России для замены силовой установки на болиде Даниила Квята.

«Нам нужно было заменить силовую установку на болиде, чтобы не рисковать. На эту замену понадобится время. И у нас не было возможности сделать эту замену между окончанием тренировочной сессии и началом квалификации. Очень жаль, что так вышло», — сказал Тост журналистам.

Также руководитель команды выразил надежду, что российскому пилоту удастся побороться за очки в гонке, несмотря на старт с последнего ряда стартовой решётки.

Ранее сообщалось, что команда Квята в «Формуле-1» может сменить название.