Квят о столкновении с Райкконеном: он просто совершил «самоубийство» и пытался заодно «прикончить меня»

Короткая ссылка
Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал своё столкновение с финским пилотом Alfa Romeo Кими Райкконеном во время гонки 15-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Сингапура.
Квят о столкновении с Райкконеном: он просто совершил «самоубийство» и пытался заодно «прикончить меня»
  • © HOCH ZWEI
  • globallookpress.com

«Я предпринял атаку, я действовал понятно, а он сместился на торможении. Мы много говорим по этому поводу, и он как раз один из тех, кто всегда против подобной тактики», — приводит слова Квята Motorsport.

Он отметил, что очень удивлён такому манёвру чемпиона мира 2007 года.

«Я обогнал его. Затормозил поздно и пошёл внутрь. Я вписывался в поворот, но он вообще не оставил мне места. Просто повернул, как будто меня нет. Мне кажется, ему есть о чём подумать. Если ты защищаешься, то защищайся. Но если уже оставил дверь открытой, оставляй её открытой до конца. Он же… просто совершил «самоубийство» и пытался заодно «прикончить меня», — добавил россиянин.

Квят и Райкконен столкнулись в первом повороте 50-го круга гонки. В итоге россиянин сумел продолжить гонку и финишировал 15-м, тогда как Райкконен сошёл с дистанции из-за сильных повреждений подвески.

Ранее Квят заявил, что у него были шансы набрать очки по итогам гонки Гран-при Сингапура.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить