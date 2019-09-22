Квят о столкновении с Райкконеном: он просто совершил «самоубийство» и пытался заодно «прикончить меня»

Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал своё столкновение с финским пилотом Alfa Romeo Кими Райкконеном во время гонки 15-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Сингапура.

«Я предпринял атаку, я действовал понятно, а он сместился на торможении. Мы много говорим по этому поводу, и он как раз один из тех, кто всегда против подобной тактики», — приводит слова Квята Motorsport.

Он отметил, что очень удивлён такому манёвру чемпиона мира 2007 года.

«Я обогнал его. Затормозил поздно и пошёл внутрь. Я вписывался в поворот, но он вообще не оставил мне места. Просто повернул, как будто меня нет. Мне кажется, ему есть о чём подумать. Если ты защищаешься, то защищайся. Но если уже оставил дверь открытой, оставляй её открытой до конца. Он же… просто совершил «самоубийство» и пытался заодно «прикончить меня», — добавил россиянин.

Квят и Райкконен столкнулись в первом повороте 50-го круга гонки. В итоге россиянин сумел продолжить гонку и финишировал 15-м, тогда как Райкконен сошёл с дистанции из-за сильных повреждений подвески.

Ранее Квят заявил, что у него были шансы набрать очки по итогам гонки Гран-при Сингапура.