Источник: трое футболистов «Барселоны» отказались стать частью сделки по Неймару
- РИА Новости
Как сообщает El Mundo Deportivo, защитник Жан-Клер Тобидо, полузащитник Иван Ракитич и форвард Усман Дембеле отказались от переезда в Париж в рамках сделки по нападающему ПСЖ Неймару. Тем не менее «Барселона» продолжит попытки подписать бразильца до закрытия трансферного окна.
Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. В прошлом сезоне бразилец сыграл в 28 матчах во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 13 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Неймар близок к возвращению в «Барселону».