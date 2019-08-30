Источник: трое футболистов «Барселоны» отказались стать частью сделки по Неймару

«Барселона» продолжает предпринимать попытки заполучить форварда ПСЖ Неймара, однако некоторые футболисты сине-гранатовых не согласны стать частью потенциальной сделки.

Как сообщает El Mundo Deportivo, защитник Жан-Клер Тобидо, полузащитник Иван Ракитич и форвард Усман Дембеле отказались от переезда в Париж в рамках сделки по нападающему ПСЖ Неймару. Тем не менее «Барселона» продолжит попытки подписать бразильца до закрытия трансферного окна.

Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. В прошлом сезоне бразилец сыграл в 28 матчах во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 13 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Неймар близок к возвращению в «Барселону».