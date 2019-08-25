СМИ: Экс-футболист «Барселоны» отказался переходить в «Спартак» и «Краснодар»

Бывший полузащитник «Барселоны» Кристиан Тельо, ныне защищающий цвета «Бетиса», отказался от переезда в Россию.

По информации издания Onda Cero, Тельо имел предложения от московского «Спартака» и «Краснодара», но отказался покидать свой нынешний коллектив.

Отмечается, что футболист хочет выступать в Испании и не намерен покидать Примеру.

Тельо является воспитанником «Барселоны» и «Эспаньола», за молодёжные команды которых он провёл суммарно восемь лет. За свою карьеру он выступал за португальский «Порту» и итальянскую «Фиорентину», а в 2017 году пополнил состав «Бетиса».

За зелёно-белых он провёл 71 матч и записал на свой счёт 11 забитых мячей.

Ранее агент Тельо рассказал об интересе к своему клиенту со стороны «Краснодара».