Агент футболиста «Бетиса» Тельо рассказал об интересе «Краснодара»

Агент Хосе Мариа Оробитт, представляющий интересы полузащитника испанского «Бетиса» Кристиана Тельо, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны футбольного клуба «Краснодар».

«Краснодар» проявляет интерес к Тельо. Но есть некоторые трудности», — цитирует агента Sport24.

По его словам, трансферная стоимость игрока составляет всего €12 млн, но часть прав на футболиста принадлежит «Барселоне», воспитанником которой он является.

«Это усложняет переговорный процесс. Посмотрим, как всё сложится», — добавил Оробитт.

Тельо перешёл в «Бетис» из «Барселоны» в 2017 году. В прошлом сезоне он сыграл 29 матчей в испанской Примере, забил четыре мяча и отметился шестью результативными передачами.

Ранее экс-наставник «быков» Игорь Шалимов рассказал, когда в составе «Краснодара» будут играть 11 воспитанников.