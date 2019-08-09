Агент футболиста «Бетиса» Тельо рассказал об интересе «Краснодара»

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Агент Хосе Мариа Оробитт, представляющий интересы полузащитника испанского «Бетиса» Кристиана Тельо, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны футбольного клуба «Краснодар».
Агент футболиста «Бетиса» Тельо рассказал об интересе «Краснодара»
  • Reuters

«Краснодар» проявляет интерес к Тельо. Но есть некоторые трудности», — цитирует агента Sport24.

По его словам, трансферная стоимость игрока составляет всего €12 млн, но часть прав на футболиста принадлежит «Барселоне», воспитанником которой он является. 

«Это усложняет переговорный процесс. Посмотрим, как всё сложится», — добавил Оробитт.

Тельо перешёл в «Бетис» из «Барселоны» в 2017 году. В прошлом сезоне он сыграл 29 матчей в испанской Примере, забил четыре мяча и отметился шестью результативными передачами.

Ранее экс-наставник «быков» Игорь Шалимов рассказал, когда в составе «Краснодара» будут играть 11 воспитанников.

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