Агент футболиста «Бетиса» Тельо рассказал об интересе «Краснодара»
- Reuters
«Краснодар» проявляет интерес к Тельо. Но есть некоторые трудности», — цитирует агента Sport24.
По его словам, трансферная стоимость игрока составляет всего €12 млн, но часть прав на футболиста принадлежит «Барселоне», воспитанником которой он является.
«Это усложняет переговорный процесс. Посмотрим, как всё сложится», — добавил Оробитт.
Тельо перешёл в «Бетис» из «Барселоны» в 2017 году. В прошлом сезоне он сыграл 29 матчей в испанской Примере, забил четыре мяча и отметился шестью результативными передачами.
Ранее экс-наставник «быков» Игорь Шалимов рассказал, когда в составе «Краснодара» будут играть 11 воспитанников.