Шалимов рассказал, когда в составе «Краснодара» будут играть 11 воспитанников

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Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал о мечте владельца клуба Сергея Галицкого об 11 воспитанниках в составе.
Шалимов рассказал, когда в составе «Краснодара» будут играть 11 воспитанников
  • РИА Новости

«Вообще, считаю, что Галицкий не заслужил никаких упрёков, исходя из того, что он делает. Да, конечно, он может мечтать об этом. Но вряд ли Галицкий имел в виду, что 11 воспитанников будут играть в основе в возрасте 20—22 лет. Сейчас их трое: Иван Игнатьев, Матвей Сафонов и Магомед-Шапи Сулейманов. И это самое талантливое поколение южан — 1999 год рождения. А вот когда им будет по 28, могут появиться новые звёздочки, которые будут сильнее легионеров. Тогда и поговорим об 11 воспитанниках», — заявил тренер в интервью RT.

Ранее Шалимов сравнил Сафонова с Акинфеевым. 

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