Бывший главный тренер «Краснодара»: Сафонова можно сравнить с Акинфеевым

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Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов в преддверии дебюта команды в Лиге чемпионов рассказал, готов ли к этому 20-летний вратарь южан Матвей Сафонов.
Бывший главный тренер «Краснодара»: Сафонова можно сравнить с Акинфеевым
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«По психотипу их можно сравнить с Игорем Акинфеевым. Лично не знаком с Игорем и не работал с ним, но в его действиях на поле чувствуется уверенность в себе. Например, он может не прыгать на публику, а спокойно сделать несколько шагов в сторону и поймать мяч. Настолько же уверен в себе Сафонов, хотя сравнивать их нельзя в силу возраста. Но за Матвея в преддверии старта «Краснодара» в Лиге чемпионов я абсолютно спокоен», — заявил Шалимов в интервью RT.

Тренер также вспомнил дебют молодого вратаря в первой команде «Краснодара».

«Это произошло в домашнем матче с «Амкаром» в 2017-м. Матвею было 18 лет. Тренер по вратарям, который много работал с Сафоновым, уже тогда уверенно заявил, что его спокойно можно ставить. Так и получилось», — добавил специалист.

Ранее Шалимов назвал активную летнюю трансферную кампанию клуба игрой ва-банк.

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