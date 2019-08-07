Шалимов о летних трансферах «Краснодара»: это игра ва-банк

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Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов в преддверии матча Лиги чемпионов с «Порту» прокомментировал активную летнюю трансферную кампанию клуба.
Шалимов о летних трансферах «Краснодара»: это игра ва-банк
  • РИА Новости

«Краснодар» в конце концов поймает игру, к которой все мы привыкли. Но сейчас для Сергея Галицкого самое главное — пробиться в группу Лиги чемпионов. И все летние покупки клуба направлены именно на решение этой задачи. Это абсолютная игра ва-банк», — заявил тренер в интервью RT.

Также Шалимов объяснил игровые проблемы южан на старте сезона.

«На данный момент это не та команда, к которой мы привыкли по последнему сезону. «Краснодару» всегда были присущи быстрая игра в одно-два касания, создание большого количества моментов, прессинг при потере мяча. Сейчас этого нет, что связано с приходом большого количества новичков. Все они, кроме Руслана Камболова, который, на мой взгляд, очень хорошо вписался в состав, выделяются именно индивидуальными качествами. А «Краснодар» в последние годы был силён всё-таки командной игрой. Пока я её не вижу, но подопечные Мурада Мусаева обладают большим потенциалом», — добавил специалист.

Ранее Шалимов рассказал, как может развиваться первый матч «Краснодара» с «Порту».

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