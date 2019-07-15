Аршавин высказался против натурализации игроков в сборную России

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин заявил, что негативно относится к практике натурализации игроков.

«Я против натурализации в любом её виде. Если Марио Фернандес хороший игрок, он должен выступать за национальную команду Бразилии, то же самое касается и Гилерме. Если бы в той сборной не было Фернандеса, там был бы условный Смольников, который должен был так же забивать головой, потому я против натурализации в российском футболе», — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».

В настоящее время в сборной России по футболу присутствуют три натурализованных бразильца: вратарь Гилерме, защитник Марио Фернандес и нападающий Ари.

Ранее Кононов высказался о возможном переходе Гилерме в «Спартак».