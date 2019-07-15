Аршавин высказался против натурализации игроков в сборную России

Короткая ссылка
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин заявил, что негативно относится к практике натурализации игроков.
Аршавин высказался против натурализации игроков в сборную России
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Я против натурализации в любом её виде. Если Марио Фернандес хороший игрок, он должен выступать за национальную команду Бразилии, то же самое касается и Гилерме. Если бы в той сборной не было Фернандеса, там был бы условный Смольников, который должен был так же забивать головой, потому я против натурализации в российском футболе», — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».

В настоящее время в сборной России по футболу присутствуют три натурализованных бразильца: вратарь Гилерме, защитник Марио Фернандес и нападающий Ари.

Ранее Кононов высказался о возможном переходе Гилерме в «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить