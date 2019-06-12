СМИ: Дибала может покинуть «Ювентус» из-за Роналду

Аргентинский нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала готов покинуть клуб из-за португальского форварда Криштиану Роналду.

Как сообщает Sky Sports, после перехода Роналду в «Ювентус» Дибала стал получать гораздо меньше игрового времени, а в тех ситуациях, когда выходит на поле, вынужден играть на непривычной для себя позиции — на правом фланге атаки.

25-летний аргентинец выступает за «Ювентус» с 2015 года. В его активе 78 голов и 31 голевая передача в 182 матчах за клуб.

Ранее сообщалось, что Роналду предложил де Лигту перейти в «Ювентус» после финала Лиги наций.