СМИ: Дибала может покинуть «Ювентус» из-за Роналду

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Аргентинский нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала готов покинуть клуб из-за португальского форварда Криштиану Роналду.
СМИ: Дибала может покинуть «Ювентус» из-за Роналду
  • ©Giuseppe Cottini/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает Sky Sports, после перехода Роналду в «Ювентус» Дибала стал получать гораздо меньше игрового времени, а в тех ситуациях, когда выходит на поле, вынужден играть на непривычной для себя позиции — на правом фланге атаки.

25-летний аргентинец выступает за «Ювентус» с 2015 года. В его активе 78 голов и 31 голевая передача в 182 матчах за клуб.

Ранее сообщалось, что Роналду предложил де Лигту перейти в «Ювентус» после финала Лиги наций.

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