СМИ: Дибала может покинуть «Ювентус» из-за Роналду
- ©Giuseppe Cottini/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Как сообщает Sky Sports, после перехода Роналду в «Ювентус» Дибала стал получать гораздо меньше игрового времени, а в тех ситуациях, когда выходит на поле, вынужден играть на непривычной для себя позиции — на правом фланге атаки.
25-летний аргентинец выступает за «Ювентус» с 2015 года. В его активе 78 голов и 31 голевая передача в 182 матчах за клуб.
Ранее сообщалось, что Роналду предложил де Лигту перейти в «Ювентус» после финала Лиги наций.