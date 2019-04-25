Футболист «Анжи» рассказал о положении дел в клубе

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Полузащитник «Анжи» Игорь Удалый рассказал, когда в последний раз получал зарплату, и предположил, что клуб прекратит своё существование по завершении сезона.
Футболист «Анжи» рассказал о положении дел в клубе
  • ©fc-anji.ru

«Дела всё хуже и хуже. Лично я получал последний раз зарплату в июле 2017-го, скоро будет два года. У нас нет денег ни на что, не знаю, как мы ещё на выезды ездим. Живём в Махачкале в долг, летаем в долг, должны всем. Мы на 99% знаем, что, если команда доживёт до последней игры, её не будет, команда — банкрот», — сказал Удалый «Матч ТВ».

Также футболист добавил, что игроки выходят на поле только благодаря словам тренера.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Анжи» и поднялся на третье место в РПЛ.

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